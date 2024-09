La contesa della prima settimana per l'audience tra De Martino, Amadeus e Ricci, con un inaspettato colpo di scena.

Antonio Ricci è tornato con una nuova edizione di Striscia la Notizia, e il lancio del nuovo show di Amadeus, Chissà chi è, ha segnato l’inizio ufficiale dell’access prime time per la nuova stagione televisiva, dominata negli ultimi tempi da Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Esaminando i dati di audience raccolti da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, si può affermare che Stefano De Martino può riposare in serenità. Nonostante i novità introdotte da Amadeus, il pubblico di Rai1 non ha cambiato canale verso Nove, e l’ingresso di Nino Frassica a Striscia la Notizia non ha causato grossi sconvolgimenti. De Martino, Amadeus, Ricci: il grande colpo di teatro di Casa A Prima Vista. Tuttavia, un’analisi del share rivela un’inatteso colpo di scena: Casa A Prima Vista su RealTime – che aveva raggiunto un share del 3,7%, superando Chissà chi è fermo al 3,6% – ha effettuato un sorpasso strepitoso il venerdì. Nonostante la presenza di pubblicità su RealTime che invitavano gli spettatori a cambiare canale e sintonizzarsi su Nove, gli agenti immobiliari del programma hanno raggiunto un share del 4,1%, rilegando il gioco di Amadeus a un modesto 3%.

Risultati di ascolti TV da lunedì a venerdì: Affari Tuoi ha registrato 4.874.000 spettatori (23,6% di share) lunedì, 5.317.000 (25,5% di share) martedì, 5.145.000 (24,9% di share) mercoledì, e 4.890.000 (25,7% di share) venerdì. Striscia la Notizia ha raggiunto 3.432.000 spettatori (16,3% di share) lunedì, 3.415.000 (16,4% di share) martedì, 3.093.000 (15% di share) mercoledì, e 2.491.000 (13,1% di share) venerdì, mentre giovedì ha totalizzato 2.489.000 spettatori (12,2% di share). Chissà chi è ha ottenuto 753.000 (3,6% di share) lunedì, 734.000 (3,6% di share) martedì, 741.000 (3,6% di share) mercoledì, 745.000 (3,7% di share) giovedì, e 572.000 (3% di share) venerdì.