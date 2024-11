Un arresto che ha scosso il mondo dello spettacolo

La recente vicenda che ha coinvolto Alessandro Basciano ha suscitato un acceso dibattito nel panorama mediatico italiano. Il deejay, noto per la sua partecipazione a programmi di intrattenimento, è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex fidanzata Sophie Codegoni. Dopo un breve periodo di detenzione, Basciano è stato rilasciato, ma non prima di aver affrontato un’interrogazione che ha messo in luce la complessità della loro relazione. Durante un’intervista nel programma radiofonico ‘La Zanzara’, ha ribadito la sua innocenza, sostenendo che la loro relazione fosse tossica, ma non unilaterale.

Nel corso della sua intervista, Basciano ha descritto la sua ex compagna come una persona instabile, citando episodi in cui lei avrebbe chiesto aiuto dopo averlo denunciato. Secondo il deejay, è stata Sophie a provocare situazioni di tensione, culminate in un episodio in cui lui sarebbe stato costretto a chiamare un’ambulanza dopo aver subito una ferita alla testa. Queste affermazioni pongono interrogativi sulla veridicità delle accuse mosse contro di lui. Basciano ha dichiarato: “Non mi fa vedere mia figlia, per me è difficile”, evidenziando come la situazione stia avendo ripercussioni anche sulla sua vita personale.

Le conseguenze professionali e personali

Il caso ha avuto un impatto devastante sulla carriera di Basciano. “Non ho più richieste, quello che era il mio calendario non c’è più”, ha affermato, sottolineando come i locali stiano affrontando difficoltà a causa del danno d’immagine subito. La sua reputazione è stata messa a dura prova, e il deejay si è trovato a dover difendere la propria integrità in un contesto in cui le accuse di stalking sono particolarmente gravi. Nonostante la sua liberazione, il peso delle accuse continua a gravare su di lui, rendendo difficile il suo ritorno alla normalità.

Le accuse di violenza e le dichiarazioni di Basciano

Durante l’intervista, Basciano ha negato categoricamente di aver mai commesso violenze fisiche nei confronti di Sophie, affermando che, al contrario, è stato lui a subire aggressioni. Ha raccontato di un episodio in cui un caricatore di un dispositivo IQOS gli avrebbe provocato una ferita alla testa, costringendolo a chiamare i soccorsi. “Non sono qui a raccontare le cose che mi ha fatto lei”, ha dichiarato, cercando di spostare l’attenzione sulle sue esperienze piuttosto che sulle accuse. Tuttavia, le denunce contro di lui includono frasi minacciose, che Basciano ha negato di aver mai pronunciato, sostenendo che non ci siano prove a sostegno di tali affermazioni.