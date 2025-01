Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha recentemente intrattenuto una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, al quale innanzitutto ha espresso sentimenti di solidarietà personali e del governo italiano a seguito dei devastanti roghi in California, come ha comunicato Palazzo Chigi in una nota.

I dettagli della conversazione telefonica tra Giorgia Meloni e Joe Biden

Durante il colloquio – come si apprende nel comunicato di Palazzo Chigi – il Presidente del Consiglio ha trasmesso al Presidente Biden il profondo ringraziamento per la straordinaria cooperazione tra i due Paesi, riflettendo l’eccezionale livello delle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti su tutti i temi di politica internazionale, come avvenuto anche nell’ambito della Presidenza italiana del G7.

I recenti progressi ottenuti

Riguardo a ciò, il Presidente Biden ha voluto sottolineare, in particolare, l’importanza dei recenti progressi ottenuti con l’accordo per erogare a favore dell’Ucraina prestiti per 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati. Ciò rappresenta un passo decisivo nel sostegno all’Ucraina in un momento critico, rafforzando allo stesso tempo l’impegno comune per la stabilità globale. La telefonata conferma il solido del legame tra i due Paesi e l’impegno condiviso nell’affrontare le principali sfide internazionali.