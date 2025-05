Un’Italia in crisi di valori

La corruzione in Italia continua a essere un tema scottante, come dimostrano le recenti dichiarazioni di Antonio Di Pietro, ex magistrato e simbolo della lotta contro la corruzione. Durante un incontro a Termoli, Di Pietro ha messo in evidenza come il panorama politico e imprenditoriale italiano sia cambiato, ma non necessariamente in meglio.

“Prima c’erano le mazzette”, ha affermato, evidenziando un passaggio da pratiche illecite palesi a meccanismi più sottili e apparentemente legali.

Il nuovo volto della corruzione

Secondo Di Pietro, oggi la corruzione si manifesta attraverso fatture gonfiate, consulenze fittizie e donazioni mascherate. Questo cambiamento ha reso più difficile individuare e combattere il fenomeno, poiché le azioni illecite sono camuffate da pratiche legali. “Il mafioso non spara più, entra nelle Istituzioni”, ha dichiarato, sottolineando come la criminalità organizzata si sia evoluta, infiltrandosi nei meccanismi di governo e nelle aziende.

La giustizia sotto pressione

Di Pietro ha anche toccato il tema della giustizia, sostenendo che non ha bisogno di riforme, ma di maggiori risorse. “Un magistrato inquirente che vuole fare il suo dovere, lo fermi solo in due modi: un altro magistrato o un quintale di tritolo”, ha affermato, evidenziando la necessità di supporto e strumenti adeguati per combattere la corruzione. La sua visione è chiara: senza un adeguato sostegno, la giustizia rischia di essere sopraffatta da un sistema che si è ingegnerizzato per eludere il controllo.

Un invito alla partecipazione

In un momento in cui l’Italia sembra aver perso di vista i valori fondamentali, Di Pietro ha esortato i cittadini a non restare inerti. “Dobbiamo sforzarci a non restare seduti ad accettare pregiudizialmente quel che ci viene detto”, ha avvertito, sottolineando l’importanza di un coinvolgimento attivo nella vita politica e sociale. La sua speranza è che, nonostante le difficoltà, si possa ancora “schiarire questa immagine” e lavorare per un futuro migliore.