Il contesto della corsa al Heisman

La stagione di football universitario è entrata nel vivo e con essa la corsa al prestigioso trofeo Heisman. Tra i candidati più discussi c’è Ashton Jeanty, running back della Boise State, che sta vivendo una delle stagioni più prolifiche della storia recente. Con 1.525 yard corse in otto partite, Jeanty si avvicina al record di Barry Sanders, fissato a 2.628 yard nel 1988. Ma la sua strada verso il trofeo non è priva di ostacoli, poiché le difese avversarie sembrano avere un piano ben definito per fermarlo.

Le strategie difensive contro Jeanty

Latrell Caples, wide receiver della Boise State, ha recentemente condiviso la sua opinione sulle tattiche adottate dalle squadre avversarie. Secondo Caples, le difese stanno investendo enormi energie per fermare Jeanty, a tal punto da sembrare che la vittoria della partita non sia la loro priorità principale. “Stanno cercando di fermare Ashton per impedirgli di vincere il Heisman”, ha dichiarato Caples. Questa strategia, però, potrebbe rivelarsi controproducente, poiché le squadre avversarie si trovano a schierare fino a nove giocatori nella ‘box’ per fermare il running game, lasciando spazi per il gioco aereo.

Le conseguenze delle tattiche avversarie

Questa attenzione particolare su Jeanty ha aperto opportunità per altri giocatori della squadra. Caples, ad esempio, ha beneficiato di questa situazione, registrando 90 yard ricevute e tre touchdown nella vittoria contro San Diego State. La strategia delle difese avversarie, quindi, non solo mira a fermare Jeanty, ma potrebbe anche rivelarsi un boomerang, permettendo ai compagni di squadra di emergere. Con la Boise State attualmente al primo posto nella Mountain West Conference, la squadra si prepara ad affrontare Nevada, con l’obiettivo di mantenere la leadership e continuare la corsa verso il trofeo Heisman.