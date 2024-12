Il crollo della freepress: un fenomeno inarrestabile

La recente notizia della chiusura della NME – New Media Enterprise Srl, editrice del quotidiano freepress Metro, segna un punto di non ritorno per il panorama editoriale italiano. La decisione di interrompere la produzione e l’attività giornalistica è stata comunicata al Comitato di redazione in un momento simbolico, alla vigilia di Natale, evidenziando un cinismo che ha colpito non solo i lavoratori, ma anche i lettori affezionati. Questo evento non è isolato, ma rappresenta una tendenza più ampia che ha visto la freepress, un tempo innovativa, affrontare una crisi profonda.

Le origini e l’innovazione del freepress

Metro è nato nel 2000 come una risposta alle esigenze di informazione rapida e accessibile, rivoluzionando il modo di concepire il giornalismo in Italia. Con il suo ‘Metro style’, ha introdotto pratiche giornalistiche che oggi sono diventate standard, come la sintesi dei testi e l’uso di infografiche. La freepress ha dimostrato di non ‘rubare’ lettori, ma piuttosto di ampliare il pubblico, incentivando la lettura e democratizzando l’accesso all’informazione. Tuttavia, nonostante il suo successo iniziale, il declino è stato inesorabile, complice l’avvento delle tecnologie digitali e dei social media.

Le sfide del giornalismo contemporaneo

La crisi della freepress è emblematica delle sfide che il giornalismo moderno deve affrontare. La crescente precarietà lavorativa ha colpito i giornalisti di Metro, costretti ad accettare ammortizzatori sociali sempre più pesanti, pur mantenendo un impegno professionale esemplare. La spirale discendente è stata accelerata da una gestione editoriale poco lungimirante, che ha portato alla chiusura di una testata che, per quasi 25 anni, ha rappresentato un punto di riferimento nel settore. Oggi, i giornalisti si trovano a dover affrontare un futuro incerto, mentre i lettori si interrogano sulla qualità dell’informazione che riceveranno.

Un futuro incerto per la freepress

Nonostante il triste epilogo, il Comitato di redazione di Metro esprime un messaggio di gratitudine verso i lettori che hanno sostenuto la testata nel corso degli anni. La freepress, praticata con spirito indipendente e democratico, ha ancora potenzialità inespresse. È fondamentale che il settore dell’informazione trovi nuove strade per adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle esigenze del pubblico. La storia di Metro è un monito, ma anche un’opportunità per riflettere su come il giornalismo possa evolversi e rimanere rilevante in un mondo in continua trasformazione.