La Fontana di Trevi in manutenzione: cosa sapere per i turisti

La manutenzione della Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi, uno dei simboli più iconici di Roma, è attualmente oggetto di una manutenzione straordinaria da parte della Sovrintendenza Capitolina. Questo intervento è necessario per preservare la bellezza e la funzionalità di questa storica attrazione turistica, che attira milioni di visitatori ogni anno. La fontana è stata svuotata per permettere ai restauratori di lavorare in sicurezza e di effettuare le riparazioni necessarie. Questo processo, sebbene possa sembrare un inconveniente, è fondamentale per garantire che la fontana continui a splendere nel suo antico splendore.

Un’esperienza alternativa per i turisti

Nonostante la fontana sia in fase di restauro, i turisti non sono completamente esclusi dall’esperienza. Infatti, è stata allestita una piscina temporanea dove i visitatori possono continuare a lanciare le monetine, una tradizione che simboleggia il desiderio di tornare a Roma. Questa soluzione creativa ha suscitato un certo interesse e ironia sui social media, in particolare su Instagram, dove gli utenti hanno condiviso foto e