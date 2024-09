La fotografia di gruppo del G7 Lavoro è stata scattata con lo sfondo panoramico di Cagliari.

La sessione mattutina del G7 su lavoro ed occupazione, in corso a Cagliari, si è conclusa con una camminata fino al Bastione di Saint-Remy, uno dei principali luoghi d’interesse di questa città, non molto lontano dal Palazzo Reale dove si tengono le riunioni. La ministra Marina Calderone, nativa della Sardegna, ha guidato i suoi colleghi dei sette Paesi più avanzati per la tradizionale “foto di gruppo” nel quartiere Castello, la zona più alta e antica della città, che è stata interamente bloccata dalle forze di polizia. “Siete i benvenuti in questa bella città, speriamo che il clima sia favorevole”, ha dichiarato la ministra del lavoro. I rappresentanti dei governi presenti a Cagliari includono Paul Thompson, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Sociale del Canada, Anousheh Karvar, delegato del governo francese a Ilo e G7, Humbertus Heil, Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali della Germania, Kiezo Takemi, Ministro della Salute, del Lavoro e del Welfare del Giappone, Allison McGovern, Ministro del Lavoro della Gran Bretagna, Thea Lee, Vice Ministro del Lavoro degli Stati Uniti, e Nicolas Schmit, Commissario Ue per il Lavoro e i Diritti Sociali. Il programma riprende alle 14.30 con le presentazioni dei partner sociali del B7 e L7, mentre alle 15.00 è prevista la seconda sessione del G7. Un briefing stampa è previsto alla conclusione del programma pomeridiano, alle 16.30.