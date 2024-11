Il maltempo non dà tregua alle regioni del centro-nord. Bologna in questi giorni è interessata da una frana imponente che sta avanzando ogni giorni, seppur lentamente. Proseguono i lavori per cercare una soluzione e mettere in sicurezza le frazioni colpite.

Il maltempo a Bologna

Le piogge hanno riattivato la frana dopo un breve periodo di tregua e nel Bolognese i soccorritori lavorano giorno e notte per cercare una soluzione e dare assistenza a chi ne ha bisogno.

Siamo a San Benedetto Val di Sambro, nell’Appennino Bolognese e qui il sindaco Alessandro Santoni ha parlato di circa 80 metri al giorno in termini di avanzamento della frana, per quanto riguarda la parte alta del paese.

La frana è lunga un chilometro e mezzo e in questo momento le forze sono concentrate su una risoluzione veloce e temporanea per far defluire le acque del Sambro in vista dei mesi invernali.

I lavori per mettere in sicurezza la popolazione

Dunque, i tecnici sono all’opera per creare un canale ai piedi della frana e una volta che questo sarà completo, verranno posizionate due condotte per abbassare ulteriormente la quota lago.

Nella giornata di ieri, primo novembre, sono state attivate delle elettropompe per integrare quelle già installate e anche oggi si prevede di farne entrare in funzione altre due: il sistema ha consentito un abbassamento del livello del lago di circa 8 centimetri in 12 ore.

Queste le informazioni rilasciate dal sindaco di un paese ormai in forte difficoltà, non tanto per i disagi stradali di chi si muove in strada e deve affrontare lunghe code di traffico a causa dei lavori in corso per sistemare i danni, quando per il pericolo rappresentato dalla frana.

Si muove con lentezza impercettibile ma è una minaccia costante per le infrastrutture e le abitazioni.