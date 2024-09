La legge sulla riforma del comportamento scolastico è stata approvata.

Il ddl Valditara riguardante il voto in condotta è stato ratificato dalla Camera con 154 voti a favore. Porta varie modifiche al sistema scolastico, inclusa la possibilità di bocciatura per un voto in condotta inferiore a 6 sia nelle scuole medie che superiori. Reintroduce la valutazione numerica del comportamento nelle scuole medie, prevede multe per aggressioni al personale scolastico e mantiene la valutazione periodica nelle scuole elementari a partire dal 2024/2025.

Il ddl Valditara sul voto in condotta è stato approvato in via definitiva dalla Camera con 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astensioni. Questo provvedimento introduce diverse modifiche nel sistema scolastico, tra cui l’introduzione della bocciatura se si ottiene un voto in condotta inferiore a 6 sia alle medie che alle superiori. Inoltre, si verificherà un ritorno alla valutazione numerica del comportamento nelle scuole medie e saranno imposte multe per aggressioni al personale scolastico. La valutazione in condotta sarà espressa numericamente anche alle scuole medie. Solo nelle scuole elementari si manterrà un approccio di valutazione periodica con giudizi sintetici a partire dall’anno scolastico 2024/2025.