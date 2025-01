Un business redditizio e pericoloso

La mafia del caffè rappresenta uno dei settori più insidiosi in cui le organizzazioni criminali esercitano il loro potere. A Milano, città simbolo della cultura del caffè, i baristi si trovano spesso costretti a subire pressioni per acquistare prodotti di bassa qualità a prezzi esorbitanti. Questo fenomeno non è solo un problema economico, ma anche un grave attacco alla libertà imprenditoriale e alla dignità dei lavoratori.

Intercettazioni e testimonianze

Recenti inchieste, come quelle condotte da Max Laudadio per “Striscia la Notizia”, hanno portato alla luce intercettazioni telefoniche che rivelano l’operato di capi mafia nel settore. In una di queste, un genero di un boss mafioso afferma: “Tu devi ordinare tutte cose da me, appena arriva il caffè vi dico i prezzi che lo dovete vendere”. Questa affermazione mette in evidenza come le estorsioni siano una pratica comune, costringendo i baristi a cedere a richieste illecite per non subire ritorsioni.

Il silenzio degli esercenti

Nonostante la gravità della situazione, le denunce da parte degli esercenti sono estremamente rare. Ignazio De Francisci, ex magistrato e collaboratore di Falcone e Borsellino, sottolinea che “una sola denuncia in quindici anni” è un dato allarmante. Milano sembra essere diventata la capitale dell’omertà, dove la paura di ritorsioni prevale sulla voglia di giustizia. Questo silenzio complice alimenta un circolo vizioso che rende difficile spezzare il controllo mafioso sul mercato del caffè.

La necessità di denunciare

Per combattere la mafia del caffè, è fondamentale che gli esercenti rompano il silenzio e denuncino le estorsioni. Solo attraverso la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si può sperare di liberare il settore da queste pratiche illecite. La denuncia non è solo un atto di coraggio, ma un passo necessario per restituire dignità e libertà agli imprenditori onesti. La lotta contro la mafia deve partire dalla consapevolezza collettiva e dalla volontà di non cedere più al ricatto.