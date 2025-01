Il significato della Giornata della Memoria

Ogni anno, il 27 gennaio, il mondo si ferma per commemorare la Giornata della Memoria, un momento cruciale per riflettere sull’orrore della Shoah e sull’antisemitismo che, purtroppo, continua a persistere. Quest’anno, a 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, le parole di Papa Francesco risuonano forti e chiare: “L’orrore dello sterminio di milioni di persone ebree non può essere né dimenticato né negato”. Queste affermazioni non sono solo un richiamo al passato, ma un appello urgente affinché tali atrocità non si ripetano mai più.

La Shoah: una tragedia senza pari

La Shoah rappresenta una delle pagine più buie della storia umana. Uomini, donne, bambini e anziani furono strappati dalle loro case e deportati nei campi di sterminio, vittime di un piano di sterminio sistematico orchestrato dal regime nazista. La premier Giorgia Meloni, nel suo messaggio per la commemorazione, ha sottolineato che “questa tragedia fu opera di nazisti con fascisti complici”, evidenziando come l’Italia non sia stata esente da questa infamia. Le leggi razziali e i rastrellamenti sono stati strumenti di una macchina di morte che ha segnato profondamente la nostra storia.

Il rischio dell’antisemitismo contemporaneo

Oggi, mentre ricordiamo le vittime della Shoah, è fondamentale rimanere vigili contro l’antisemitismo che continua a manifestarsi in diverse forme. Le parole di Papa Francesco e Giorgia Meloni ci invitano a riflettere su quanto sia importante educare le nuove generazioni alla memoria storica. La lotta contro l’antisemitismo non è solo una questione di giustizia per il passato, ma un imperativo morale per il presente e il futuro. È nostro dovere garantire che l’orrore della Shoah non venga mai dimenticato e che la dignità di ogni essere umano venga sempre rispettata.