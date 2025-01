Un anniversario doloroso

Il segna un anniversario significativo e doloroso per la comunità di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Esattamente vent’anni fa, Luigi Pittoni, un uomo di 57 anni, scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé un alone di mistero che ancora oggi non è stato risolto. La trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” ha deciso di ricordare la sua storia, un’iniziativa che mira a mantenere viva la memoria di coloro che sono stati dimenticati e a sensibilizzare l’opinione pubblica su casi di scomparsa.

Le circostanze della scomparsa

La scomparsa di Pittoni avvenne in circostanze inquietanti. La sua auto fu trovata parcheggiata di fronte a un campo di sua proprietà, con un biglietto allarmante all’interno. Questo dettaglio ha alimentato le speculazioni e le teorie riguardo al suo destino. Nonostante le ricerche approfondite da parte delle autorità e il supporto della comunità, di lui non è stata trovata alcuna traccia. Al momento della scomparsa, indossava un giubbotto in pile blu con intarsi in finta pelle, jeans e mocassini marroni, caratteristiche che potrebbero aiutare chiunque lo avesse visto a riconoscerlo.

Un caso che non si dimentica

Luigi Pittoni era un uomo di statura alta, circa un metro e 87, con occhi castani e capelli brizzolati. La sua scomparsa ha colpito profondamente la sua famiglia e la comunità locale, che continua a chiedersi cosa possa essere successo. Ogni anno, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, la trasmissione “Chi l’ha visto?” ripercorre la sua storia, sperando di raccogliere nuove informazioni che possano portare a una soluzione. La memoria di Pittoni vive attraverso le parole di chi lo ha conosciuto e attraverso l’impegno di chi non si arrende di fronte all’oblio.