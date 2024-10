La Nordcorea nega invio di truppe a sostegno della Russia in Ucraina

New York, 22 ott. (askanews) -Dopo che l'agenzia di spionaggio di Seul ha dichiarato che la Corea del Nord ha deciso di inviare un dispiegamento di truppe "su larga scala" per sostenere la guerra di Mosca in Ucraina, con 1.500 forze speciali che sarebbero già nell'Estremo Oriente russo e in fase di...

New York, 22 ott. (askanews) -Dopo che l’agenzia di spionaggio di Seul ha dichiarato che la Corea del Nord ha deciso di inviare un dispiegamento di truppe “su larga scala” per sostenere la guerra di Mosca in Ucraina, con 1.500 forze speciali che sarebbero già nell’Estremo Oriente russo e in fase di addestramento, la risposta di Pyongyang non si è fatta attendere, mentre gli Stati Uniti hanno dichiarato che sarebbe uno sviluppo pericoloso per la Nordcorea inviare truppe a sostegno della Russia.

“Per quanto riguarda la cosiddetta cooperazione militare con la Russia, la mia delegazione non sente il bisogno di commentare queste voci stereotipate e prive di fondamento che mirano a infangare l’immagine della Repubblica Democratica Popolare di Corea”, ha dichiarato un rappresentante nordcoreano alle Nazioni Unite, durante una riunione plenaria della sessione dell’Assemblea Generale a New York.