La nuova coppia selezionata per il programma Striscia la Notizia sarà la prossima Velino e Velina.

Per la prima volta da quando Striscia la Notizia è stata lanciata 24 anni fa, nel 2013, due uomini hanno preso il posto delle tradizionali veline, Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli. Quest’anno, Antonio Ricci ha aggiunto un’ulteriore novità al suo programma: ci sarà un uomo e una donna a condividere il ruolo di velini. Questa nuova coppia farà il loro debutto su Canale 5 lunedì sera. Questo annuncio è stato rivelato dal profilo Instagram di Striscia: “La 37a edizione di Striscia inizia con una sorpresa: per la prima volta una Velina e un Velino! Vi presentiamo Beatrice Coari e Gianluca Briganti”. Questa è decisamente una grande innovazione per lo show di Ricci.

Ma chi sono il nuovo velino e la nuova velina, Gianluca Briganti e Beatrice Coari? Ecco le loro presentazioni di Striscia la Notizia.

“Gianluca Briganti, 37 anni, è la nuova faccia di Striscia la Notizia. È nato a Viareggio, in Toscana, da madre cilena e padre napoletano. Ha dimostrato un forte talento per la danza fin da piccolo e a 5 anni iniziava a ballare con la madre al ritmo della musica sudamericana. Nonostante ciò, l’unico sport che ha praticato fino a 19 anni è stato il calcio. A 20 anni ha riscoperto la sua passione per la recitazione e la danza, in particolare per lo stile modern jazz americano. Laureato nel 2010 in danza, recitazione e canto presso l’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano, ha iniziato a lavorare nei musical più famosi in Europa come performer: Flashdance (Milano), Tarzan (Stoccarda), The Bodyguard (Milano), Cats (Wunsiedel), La famiglia Addams (tour italiano), Priscilla – la regina del deserto (tour italiano), Il mondo di Patty (tour italiano e spagnolo) e Dirty Dancing (tour italiano)”.

Beatrice Coari, una giovane genovese di 21 anni, è stata nominata la nuova Velina per Striscia la notizia. Dopo essersi laureata in un liceo linguistico, Beatrice ha proseguito i suoi studi presso l’Università di Genova, specializzandosi in Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. La sua competenza linguistica va oltre l’italiano, infatti parla fluentemente anche l’inglese, il francese e lo spagnolo. “Il ballo è sempre stato parte del mio DNA. Mi sento viva quando ballo”, ha rivelato Beatrice, una passione che coltiva da quando aveva solo 4 anni, stimolata dalla madre. Ha studiato danza classica presso la stessa scuola e con la stessa insegnante della madre.

Striscia La Notizia ritorna, portando la voce della complottenza con un duo inedito: Michelle Hunziker e Nino Frassica. La coppia, formata per la prima volta da un Velino e una Velina, ossia Beatrice Coari e Gianluca Briganti, farà la propria apparizione a partire da Lunedì 23 settembre su Canale 5.