Un'iniziativa che unisce arte e tradizione per valorizzare l'identità Inuit.

Un tributo alla cultura Inuit

Martedì, la Royal Canadian Mint ha presentato una nuova moneta da due dollari, un evento che segna un’importante pietra miliare nella storia della numismatica canadese. Questa moneta, conosciuta come ‘toonie’, è la prima del suo genere a celebrare l’Inuit Nunangat, una vasta regione che rappresenta la patria degli Inuit in Canada. La creazione di questa moneta è stata affidata a quattro artisti Inuit, ognuno dei quali rappresenta una delle quattro regioni di Inuit Nunangat: Nunatsiavut, Nunavik, Nunavut e la Regione di Insediamento Inuvialuit.

Un simbolo di unità e identità

La patria Inuit copre circa il 40% della massa terrestre totale del Canada e oltre il 70% della sua costa. La moneta rappresenta l’unità Inuit attraverso la narrazione condivisa della storia di Nuliajuk, lo spirito del mare, e un ulu, il tradizionale coltello Inuit, che simboleggia le case di ciascun artista all’interno della patria Inuit. Natan Obed, presidente di Inuit Tapiriit Kanatami, ha dichiarato: “La storia di Nuliajuk è una delle più importanti nella cultura Inuit, e siamo entusiasti che ora sarà onorata nella valuta canadese, proprio come l’abbiamo onorata nei nostri cuori e nelle nostre immaginazioni da tempo immemorabile.”

Dettagli artistici e significato della moneta

Il nucleo interno della moneta presenta un’immagine di Nuliajuk che indossa un parka, circondata da un tricheco, due balene beluga, una foca e un char artico. L’iscrizione “Inuit Nunangat” appare sul lato sinistro, mentre il dritto della moneta mostra l’effigie del re Carlo III. Questa moneta non è solo un pezzo di valuta, ma un importante simbolo di riconciliazione e rispetto per le culture indigene. La vicepremier e ministra delle Finanze del Canada, Chrystia Freeland, ha affermato: “Camminare lungo il sentiero della riconciliazione include l’onore delle ricche contribuzioni culturali dei Popoli Indigeni. Gli Inuit hanno chiamato il Nord casa da tempo immemorabile, ed è giusto che il toonie—il cui iconico orso polare ha a lungo messo in luce l’Artico—ora condivida la vibrante cultura Inuit e i modi di vita distintivi di Inuit Nunangat con tutti i canadesi.”