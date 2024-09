La petizione per il referendum sulla cittadinanza ha raccolto 500 mila adesioni.

Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha annunciato che il referendum sulla cittadinanza ha ottenuto le 500mila firme necessarie. Il referendum propone di ridurre il periodo di residenza legale continuativo per l'ottenimento della cittadinanza italiana da 10 a 5 anni, come era prima del 1992. Magi afferma che questa iniziativa mostra il desiderio dei cittadini di partecipare attivamente sul futuro del paese e ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto il progetto. AGli viene fatto un invito alla popolazione a continuare a firmare per rafforzare l'iniziativa. La verifica di ammissibilità del referendum avverrà in febbraio, con probabili elezioni in primavera. Anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha celebrato il raggiungimento delle firme e ha esortato a continuare a firmare per un ulteriore sostegno.

Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha annunciato che il referendum sulla cittadinanza, sostenuto da diverse entità tra cui Più Europa, ha finalmente ottenuto le 500mila firme necessarie. Il referendum suggerisce di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale continuativo per l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri. Questa proposta riporterebbe le cose come erano prima del 1992, in linea con quanto stabilito in molti altri paesi dell’UE, spiega Magi.

Gli italiani dimostrano un forte desiderio di partecipazione e di non accettare passivamente l’approccio ideologico del governo attuale su temi fondamentali per il futuro del paese come la riforma della cittadinanza, aggiunge Magi. Ringrazia anche tutti coloro che hanno creduto in questa possibilità in situazioni molto complicate, nonostante fossero pochi inizialmente. Magi estende il suo ringraziamento anche a “tutti i membri del comitato promotore, le figure pubbliche firmatarie e gli attivisti”. Invita inoltre gli italiani a continuare a firmare nei giorni a venire per rafforzare ulteriormente questa iniziativa popolare. Riguardo ai tempi del referendum, Magi afferma che prima deve avvenire la verifica di ammissibilità da parte della Corte costituzionale in febbraio, poi prevede che le elezioni si terranno in primavera.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha annunciato sui social media: “Abbiamo raggiunto e superato le 500mila firme per il Referendum sulla Cittadinanza! Non fermiamoci ora, continuiamo a firmare per incrementare il sostegno al referendum e anche per la proposta di legge sul salario minimo!”.