La popolazione oggi dovrà affrontare un'interruzione di 8 ore del servizio di trasporto pubblico locale a causa di uno sciopero.

Gli autisti di bus, tram e metropolitana in tutta la nazione hanno indetto uno sciopero di 8 ore oggi, secondo quanto annunciato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. L'azione di protesta si svolgerà rispettando gli orari di garanzia e le condizioni specifiche di c...

Gli autisti di bus, tram e metropolitana in tutta la nazione hanno indetto uno sciopero di 8 ore oggi, secondo quanto annunciato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. L’azione di protesta si svolgerà rispettando gli orari di garanzia e le condizioni specifiche di ciascuna area, come indicato dalle unioni sindacali. Nelle principali città, i servizi di trasporto pubblico saranno interrotti in orari diversi: a Milano dalle 18 fino al termine del servizio, a Genova dalle 9.30 alle 17, a Venezia dalle 10 alle 16, a Bologna dalle 8.30 alle 16.30, a Firenze dalle 14.30 alle 22.30, a Roma dalle 8.30 alle 16.30, a Napoli dalle 9 alle 17 e a Bari dalle 15.30 alle 23.30. Tale sciopero scaturisce dal blocco del negoziato per il rinnovo del contratto degli autisti e naviganti. “Nonostante lo sciopero di 4 ore del 18 luglio scorso, non abbiamo visto alcun progresso da parte dei datori di lavoro o delle autorità competenti”, rileva Filt. La necessità è quella di un rinnovo contrattuale che offra un giusto compenso e migliori condizioni di lavoro per i dipendenti, pur servendo una comunità che è esasperata da inefficienze e mancanze nel servizio di trasporto pubblico. Quest’ultimo soffre da tempo gli effetti di investimenti inadeguati rispetto alla richiesta di mobilità e agli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.