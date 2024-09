La presentazione della nuova Commissione Europea viene posticipata.

La presentazione della nuova Commissione europea, prevista originariamente per mercoledì 11, è stata rinviata alla prossima settimana a causa di determinati contrattempi, in particolare l'incapacità della Slovenia di confermare il suo candidato. Questo ritardo potrebbe offrire l'opportunità di perfezionare ulteriormente la struttura della prossima governance UE, per prevenire rifiuti durante la revisione dei commissari da parte del parlamento europeo.

