La presidenza di Sergio Mattarella: un equilibrio tra istituzioni e cittadini

Un presidente per la Repubblica

Sergio Mattarella, eletto presidente della Repubblica il e riconfermato nel 2022, ha saputo incarnare il ruolo di arbitro imparziale in un panorama politico spesso turbolento. La sua presidenza, caratterizzata da un approccio gentile e da una forte moral suasion, ha rappresentato un punto di riferimento per gli italiani. Mattarella ha definito il suo compito come quello di un “meccanico” che utilizza la “cassetta degli attrezzi” della Costituzione per intervenire nei momenti di crisi, dimostrando così un forte senso di responsabilità.

Un presidente amato e rispettato

La figura di Mattarella è stata accolta con affetto dalla popolazione, i cui indici di gradimento superano quelli di molti politici. La sua attitudine super partes e la sua pacatezza hanno contribuito a costruire un legame di fiducia con i cittadini. Cattolico progressista, ha sempre mantenuto un forte rispetto per i diritti civili, ponendo l’accento sulla necessità di non violare lo spirito laico della Repubblica. La sua attenzione verso il disagio sociale e la solidarietà ha ulteriormente rafforzato la sua immagine di presidente vicino alla gente.

La lotta contro il fascismo e il rispetto della storia

Mattarella ha sempre manifestato un profondo antifascismo, come dimostra la sua scelta di visitare le Fosse Ardeatine all’inizio del suo mandato. Questo gesto ha rappresentato un chiaro messaggio di radicamento nella storia repubblicana. La sua affermazione “Ora e sempre Resistenza” ha risuonato forte, specialmente in un periodo in cui il governo era guidato da una coalizione di destra. La sua capacità di affrontare le crisi politiche, come quella del febbraio 2021, ha dimostrato la sua determinazione nel mantenere l’unità e la stabilità del paese.

Gestione della pandemia e ruolo internazionale

Durante la pandemia di Covid-19, Mattarella ha assunto una posizione chiara e decisa, sostenendo le misure di contenimento e mostrando un forte senso di responsabilità. La sua immagine mentre attendeva il vaccino all’ospedale Spallanzani è diventata simbolo di speranza per molti italiani. Sul piano internazionale, ha saputo costruire relazioni solide, difendendo gli interessi italiani e promuovendo un europeismo convinto, come dimostrato nella sua opposizione all’ingresso di Paolo Savona nel governo Conte 1, ritenuto euro-scettico.

Un presidente vicino alla gente

La semplicità e l’umiltà di Mattarella hanno contribuito a farlo apprezzare dagli italiani. La sua partecipazione al Festival di Sanremo e il suo costante interesse per lo sport, dal calcio alla pallavolo, hanno dimostrato la sua capacità di connettersi con le passioni del popolo. Ricevendo atleti di diverse discipline al Quirinale, ha mostrato un lato umano e accessibile, rendendolo un presidente non solo delle istituzioni, ma anche della gente comune.