Roma, 13 mag. (askanews) – La Regina Elisabetta II è arrivata sorridente a bordo di una jeep al Royal Windsor Horse Show per assistere all’evento equestre amato dalla famiglia reale, allontanando così i timori per i problemi di salute che l’hanno costretta a mancare per la prima volta all’inaugurazione del Parlamento britannico, lasciando pronunciare il “Queen’s Speech” al principe Carlo .