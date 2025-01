Il grido di allarme dell’Anm

Negli ultimi giorni, il dibattito sulla riforma della giustizia ha raggiunto toni accesi, con l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) che ha lanciato un forte allarme riguardo alla separazione delle carriere dei magistrati. Salvatore Casciaro, segretario generale dell’Anm, ha dichiarato che non si è mai assistito a una riforma così radicale negli ultimi cinquant’anni, capace di alterare profondamente i rapporti tra i poteri dello Stato. Secondo Casciaro, questa modifica potrebbe portare a un condizionamento del potere giudiziario, minando le fondamenta stesse della nostra Costituzione.

Le reazioni della magistratura

Il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, ha risposto alle critiche mosse dai penalisti, i quali sostengono che lo sciopero contro la separazione delle carriere delegittimi i magistrati. Santalucia ha affermato che è inaccettabile rimanere in silenzio di fronte a una riforma che, a suo avviso, peggiorerà il servizio giustizia e indebolirà le garanzie esistenti. La posizione dell’Anm è chiara: la riforma non solo non rispetta l’eredità di figure come Giovanni Falcone, ma rischia di compromettere l’integrità dell’ordine giudiziario.

Le implicazioni della riforma

La proposta di separazione delle carriere, che prevede una netta distinzione tra magistrati inquirenti e giudicanti, ha suscitato preoccupazioni diffuse. Molti esperti avvertono che tale divisione potrebbe portare a una giustizia meno equa e a un sistema giudiziario più vulnerabile a pressioni esterne. La riforma, secondo i critici, non solo altera l’assetto attuale, ma potrebbe anche creare un clima di sfiducia tra i cittadini e le istituzioni. È fondamentale, quindi, che il dibattito continui e che tutte le voci siano ascoltate per garantire un sistema giuridico che rispetti i principi di equità e giustizia.