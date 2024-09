La riformulazione della divisione dei carburanti sta avanzando verso il Consiglio dei Ministri.

Una proposta legislativa per rinnovare la distribuzione dei carburanti e riorganizzare la rete è in calendario per essere esaminata durante la riunione del Consiglio dei ministri prevista per domani alle 17.30. La fonti riferisce che tale proposta è inclusa nell'agenda della riunione tecnica prepa...

Una proposta legislativa per rinnovare la distribuzione dei carburanti e riorganizzare la rete è in calendario per essere esaminata durante la riunione del Consiglio dei ministri prevista per domani alle 17.30. La fonti riferisce che tale proposta è inclusa nell’agenda della riunione tecnica preparatoria che si terrà domani mattina alle 10.30 a Palazzo Chigi. Nell’agenda non figura la riforma delle concessioni balneari, tuttavia, potrebbe comunque essere discussa nel Consiglio dei ministri di domani. La riunione prenderà in considerazione, tra le altre cose, quattro decreti legislativi. Uno di questi mira all’adeguamento delle norme nazionali al regolamento Ue che riguarda il controllo dei flussi di denaro contante entranti ed uscenti dall’Unione europea. Un altro decreto modifica ed integra il Codice di crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il terzo decreto legislativo implementa una direttiva europea che cambia il ruolo del trasporto nell’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori economici dell’Ue, e la direttiva che regola l’intercambio di quote di emissioni di gas serra nell’Unione europea. In ultimo, si discuterà una proposta di legge che apporta modifiche al regolamento della Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma.