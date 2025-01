Un evento che segna la ripartenza

Il 30 gennaio, il Palazzo Castiglioni di Milano diventerà il palcoscenico di un’importante iniziativa, l’ottava edizione de “La Ripartenza, liberi di pensare”. Ideato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it, questo evento è nato durante il lockdown per affrontare temi cruciali come economia, cultura e politica, coinvolgendo figure di spicco del panorama italiano. La manifestazione si propone di stimolare un dibattito aperto e costruttivo, offrendo spunti di riflessione su questioni attuali e future.

Un programma ricco di contenuti

La giornata si aprirà alle 10.30 con “Una Zanzara nella zuppa”, una lettura irriverente dei giornali condotta da Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. Questo momento darà il via a una serie di tavole rotonde che vedranno la partecipazione di esperti e leader del settore. Dalle 11.15, il focus sarà sugli “Investimenti stranieri”, con la presenza di figure come Regina Corradini D’Arienzo di SIMEST e Marco Hannappel di Philip Morris Italia. La discussione si concentrerà sull’importanza degli investimenti esteri per la crescita economica del Paese.

Innovazione e tradizione: un binomio vincente

Successivamente, alle 12.15, si svolgerà la tavola rotonda “Innovazione e tradizione”, un tema di grande attualità che mette in luce come le aziende possano coniugare il rispetto per le tradizioni con la necessità di innovare. Interverranno nomi noti come Pietro Labriola di TIM e Franco Loro Piana di Sease, pronti a condividere le loro esperienze e visioni. Il pomeriggio proseguirà con una lecture di Vittorio Sgarbi, seguita da un’altra presentazione di Giorgia Venturini, che porterà il suo punto di vista sul mondo dell’informazione e della comunicazione.

Un dibattito sull’energia e il governo attuale

Alle 17, il tema dell’energia sarà al centro di una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di importanti figure come Flavio Cattaneo di Enel e Claudio Descalzi di Eni. Questo incontro sarà fondamentale per discutere le sfide e le opportunità del settore energetico in un contesto di transizione ecologica. Infine, alle 18, si parlerà di “2 anni di governo Meloni”, con un panel di giornalisti pronti a analizzare l’operato dell’attuale governo. La giornata si concluderà con un’esibizione del Placentia Gospel Choir e un’intervista di Nicola Porro a Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati.

Segui l’evento in streaming

Per chi non potrà essere presente fisicamente, sarà possibile seguire l’evento in streaming sui siti dei media partner Tgcom24, Il Tempo e Il Giornale, oltre che su Nicolaporro.it e sulle pagine social di Nicola Porro. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera rimanere aggiornato sui temi caldi dell’economia e della cultura italiana.