La sentenza del Vaticano riguardo alle visioni di Medjugorje

Dopo un lungo periodo di attesa, si prevede un annuncio dal Vaticano relativo alle supposte apparizioni divine di Medjugorje. L’annuncio verrà effettuato durante una conferenza stampa in programma per il prossimo giovedì, 19 settembre, alle 11.30. L’atto di indire questa conferenza è stato etichettato come ‘l’esperienza spirituale di Medjugorje’. Non viene menzionato nulla riguardante ‘apparizioni’, ‘visioni’ o ‘fenomeni paranormali’, ciò può essere interpretato come un indizio. L’annuncio e le spiegazioni saranno presentati dal cardinale Víctor Manuel Fernandez, un teologo di fiducia di Papa Francesco e leader del Dicastero per la Dottrina della Fede, insieme a mons. Armando Matteo, segretario per il settore dottrinale dello stesso Dicastero, e Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione.