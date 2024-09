La situazione si aggrava a Genova in anticipo sul derby, con incidenti accaduti nei pressi dell'arena sportiva.

Prima del match di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria a Genova, disturbii sono scoppiati tra i tifosi nelle vicinanze dello stadio Ferraris, con episodi di violenza e lancio di oggetti. Le forze di polizia sono intervenute, disperdendo gli ultras. E' stato incrementato il controllo in città a causa delle tensioni degli ultimi mesi che hanno classificato la partita ad alto rischio. Un elicottero con videocamera notturna è stato disposto per monitorare la situazione.

COPPA ITALIA

Un clima teso a Genova precede il derby: episodi di violenza in prossimità dell’arena sportiva

I sostenitori di Genoa e Sampdoria sono coinvolti in alterchi, necessario l’intervento delle forze di polizia

