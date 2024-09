La sovrana indomabile arriva in televisione, tuttavia, il risultato non è dei migliori.

La sovrana indomabile arriva in televisione, tuttavia, il risultato non è de...

Regina Indiscussa, celebre tiktoker, è stata ospite di Mattino 4, su Rete 4. Nel corso della trasmissione, ha dichiarato di essere stata fortemente voluta sul canale per distanziarsi da TikTok e dedicarsi a un lavoro più concreto. Regina Indiscussa ha però dovuto affrontare le critiche sulla privacy dei suoi figli a causa delle sue esibizioni su TikTok, dove i suoi video con le figlie vengono postati per divertimento, ma senza guadagno. Tuttavia, è stata contraddetta da Roberto Poletti che ha evidenziato che le sue attività su TikTok generano reddito attraverso eventi e sponsorizzazioni. Infine, un rappresentante della Polizia Postale e un esperto di social media hanno espresso preoccupazione per i rischi nell'utilizzo dei minori nelle piattaforme social, inclusa la pedopornografia e l'uso commerciale dei bambini.

Regina Indiscussa, nota per la sua amicizia e le sue dispute con Cara, ha recentemente riportato nelle sue trasmissioni live su TikTok che è stata invitata a Rete 4. Ha affermato, “Certo che parteciperò a Mediaset! Mi hanno fortemente voluto. Aspiravo a distanziarmi da TikTok per dedicarmi al lavoro reale, non solo alla creazione di video senza senso. Questo non è umorismo, è maleducazione. Quindi, seguitemi e accordatevi con me!“.

Lei è apparsa a Mattino 4, una trasmissione di Rete 4. Il tema discusso durante la puntata era ‘i rischi e le minacce dell’uso dei social media da parte dei minori’. Alcuni esperti presenti in studio hanno avvertito i genitori che diffondono foto e video dei loro bambini online. Regina Indiscussa ha tentato di difendersi, ma in TV era meno audace e chiacchierona rispetto alla sue performance su TikTok, appariva come un’innocente e timida agnellina: “Pubblichiamo i video per divertirci. La mia bimba di sette anni si mostra raramente, è principalmente la mia figlia di dieci anni che appare. Lo facciamo per divertimento e non otteniamo un guadagno dai video“.

Federica Panicucci ha esposto le sue preoccupazioni: “Non pensi che stai compromettendo la privacy delle tue figlie in questo modo?“. Roberto Poletti ha poi contraddetto l’affermazione di Regina Indiscussa sul ‘non guadagno’: “C’è chi crede al contrario a casa, cioè che sia lei che suo marito in effetti stanno realizzando un profitto. Si parla di ricavi provenienti da dirette su TikTok, eventi e sponsorizzazioni. Quindi, il denaro arriva in un modo o nell’altro. Almeno ammetti questo“.

Un rappresentante della Polizia Postale ha espresso preoccupazione sull’uso dei minori nelle piattaforme social, indicando di numerosi rischi come le frodi, il reclutamento dei minori, il furto d’identità, l’alterazione di immagini, il cyberbullismo e la mancanza di consenso da parte dei minori. Ha sottolineato quanto sia pericoloso, raccomandando precauzione. Ha suggerito di oscurare i volti e di minimizzare le informazioni personali.

Per aggiungere, un esperto di media sociali ha criticato nota tiktoker, mettendo in evidenza l’audacia nel negate che non si guadagna dai video. Ha affermato che i profitti provengono dalle serate, live e spettacoli organizzati. Ha domandato perché pensano che vengano chiamati se non perché mostrano i loro figli sui social e conseguentemente aumentano i follower. Ha affermato che ci vuole molta audacia nel sfruttare i propri figli come lavoratori.