La scomparsa di Ali Khamenei e la designazione di Mojtaba come possibile successore aprono scenari di continuità e competizione interna nello stato profondo iraniano

La notizia della morte di Ali Khamenei e le segnalazioni sulla nomina del figlio Mojtaba Khamenei hanno scatenato un terremoto politico in Iran e nella regione. Gli attacchi attribuiti a Stati Uniti e Israele, che avrebbero colpito obiettivi strategici a Teheran e in altre aree del paese, hanno creato uno scenario di alta incertezza e aumentato il rischio di ritorsioni.

In assenza di conferme ufficiali complete da parte delle autorità iraniane, le dichiarazioni da Tel Aviv e Washington sono state accompagnate da bombardamenti e danni significativi alle infrastrutture. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che chi lavora nel settore sa che shock politici di questa portata influenzano rapidamente indicatori come liquidity e spread. Per ora rimane essenziale monitorare sia le manovre interne del sistema politico iraniano sia le possibili dinamiche di escalation internazionale, con particolare attenzione alle reazioni delle milizie regionali e agli sviluppi diplomatici attesi nelle prossime ore.

La figura di Ali Khamenei e il consolidamento del potere

Il passaggio di consegne dopo la morte di Khomeini ha visto Ali Khamenei consolidare una struttura di governo in cui istituzioni non elettive e apparati militari operano congiuntamente. Questa concentrazione di potere ha favorito lo sviluppo di uno stato profondo, dove nodi economici e politiche di sicurezza si intrecciano stabilmente.

Negli ultimi decenni il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) ha ampliato la propria sfera di influenza a livello politico ed economico. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini osserva che la commistione tra interessi militari e reti commerciali riduce la compliance e aumenta lo spread politico interno, con effetti misurabili su liquidità e canali finanziari. Chi lavora nel settore sa che questi meccanismi complicano le contromisure diplomatiche e le operazioni di due diligence delle controparti estere.

Dal 1989 a una nuova stagione politica

La nomina di Ali Khamenei alla guida suprema segnò una svolta nella struttura istituzionale della Repubblica islamica. La transizione rafforzò meccanismi di potere meno vincolati al mandato popolare e aumentò il ruolo delle istituzioni religiose e militari.

Nel corso degli anni la leadership ha orientato le scelte verso il rafforzamento di istituzioni non elettive e il contenimento delle correnti riformiste. Questa strategia ha ridisegnato l’equilibrio tra apparato clericale, forze armate e organi politici rappresentativi.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, sottolinea che la combinazione di controllo istituzionale e assenza di meccanismi elettivi incisivi complica le contromisure internazionali. Secondo Santini, la stratificazione del potere riduce la prevedibilità delle decisioni e aumenta il rischio di frizioni interne.

La successione: continuità o trasformazione?

La possibile nomina di Mojtaba Khamenei come nuovo rahbar solleva dubbi sulla tenuta degli equilibri interni. Una successione familiare favorirebbe la continuità delle linee politiche e delle alleanze costruite negli ultimi decenni.

Tuttavia, la designazione di un erede vicino alla cerchia familiare potrebbe innescare rivalità tra i pasdaran e le élite clericali. Tale confronto comporterebbe una rinegoziazione delle prerogative di comandi militari e organi religiosi.

Dal punto di vista regolamentare, Santini osserva che la mancanza di procedure trasparenti per la successione favorisce logiche di potere informali. I numeri parlano chiaro: sistemi con bassa trasparenza aumentano la volatilità delle alleanze interne e il rischio di instabilità politica.

Lo sviluppo più probabile resta un equilibrio negoziato tra attori istituzionali, con possibili compromessi su nomine chiave e controllo delle strutture di sicurezza. Il prossimo passo atteso riguarda la composizione degli organismi consultivi che affiancano la guida suprema.

Opzioni istituzionali e candidati alternativi

Il prossimo passo riguarda la composizione degli organismi consultivi che affiancano la guida suprema. L’Assemblea degli Esperti, composta da 88 membri, resta l’organo formalmente incaricato di eleggere la Guida.

In uno scenario di crisi, le alternative praticabili comprendono la nomina di una figura di compromesso, come Ali Larijani, o l’emergere di un leader proveniente dagli apparati militari. Quest’ultima opzione accentuerebbe il ruolo dei pasdaran nella governance dello Stato e avrebbe ripercussioni sulla distribuzione del potere politico e sulle procedure di due diligence istituzionale.

Implicazioni regionali e rischio di escalation

Gli attacchi subiti dall’Iran e le successive azioni militari hanno già prodotto effetti oltre i confini nazionali. Sono stati segnalati tentativi di intercettazione di missili verso il Mediterraneo e scontri in mare che hanno coinvolto forze statunitensi e iraniane.

L’aumento della tensione può trascinare attori esterni e alleanze regionali, con impatti su rotte commerciali, mercati energetici e sicurezza marittima. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che i numeri parlano chiaro: l’instabilità politica tende ad aumentare gli spread e a comprimere la liquidity sui mercati rilevanti.

Scenario interno: stabilità o roulette del potere?

Chi guida il processo di successione rimane il fattore decisivo per la stabilità interna. La morte della Guida ha un valore simbolico rilevante, ma non garantisce una frattura immediata del sistema. Gli equilibri politici esistenti favoriscono una transizione graduale, con competizioni tra centri di potere già consolidati.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista indipendente, sottolinea che la metafora della roulette rende l’idea di un processo imprevedibile ma governato da regole interne. Nella sua esperienza, eventi di questo tipo amplificano tensioni preesistenti senza demolire l’architettura istituzionale in poche ore.

Cosa seguire nelle prossime settimane

I punti chiave da monitorare sono tre. Primo: la dichiarazione ufficiale sullo stato della Guida e la conferma della successione. Secondo: le mosse politiche dell’Assemblea degli Esperti e le eventuali coalizioni che si formeranno al suo interno. Terzo: il comportamento dei pasdaran nelle istituzioni e nelle piazze, dove la loro presenza può determinare segnali di deterrenza o di escalation.

Parallelamente, l’evoluzione militare definirà l’ampiezza dell’impatto regionale. Possibili ritorsioni o nuove offensive sulle frontiere influiranno sulle dinamiche di potere e sui flussi di sicurezza. I numeri parlano chiaro: l’instabilità politica tende ad aumentare lo spread e a comprimere la liquidity sui mercati rilevanti, con ricadute sui partner regionali.

Dal punto di vista regolamentare, le reazioni ufficiali delle istituzioni internazionali e delle potenze regionali saranno indicatori utili per valutare la durata della fase transitoria. Chi lavora nel settore sa che le alleanze strategiche e la capacità di controllo delle forze armate restano i fattori determinanti.

Nei prossimi giorni gli analisti seguiranno la composizione degli organi consultivi e la tempistica delle nomine. Un primo elemento concreto atteso è la convocazione ufficiale dell’Assemblea degli Esperti e la pubblicazione di qualsiasi dichiarazione formale sulla successione.

Restano probabili cambiamenti di forma più che di sostanza, vista la centralità della Assemblea degli Esperti nel processo decisionale e la resilienza della struttura del potere iraniano.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che il sistema tende a preservare le reti di controllo pur adottando nuovi strumenti di legittimazione e gestione del consenso. Chi lavora nel settore sa che i meccanismi di successione si costruiscono su equilibri interni consolidati; i numeri parlano chiaro: la distribuzione di reti politico-militari e burocratiche limita la portata delle riforme immediate. Dal punto di vista regolamentare, l’elemento concreto atteso è la convocazione ufficiale dell’Assemblea degli Esperti e la pubblicazione di eventuali dichiarazioni formali sulla successione, che definiranno i prossimi passaggi istituzionali.