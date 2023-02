La super mostra evento di Johannes Vermeer apre ad Amsterdam

Roma, 7 feb. (askanews) – E’ la super mostra evento dell’anno: al Rijksmuseum di Amsterdam per la prima volta sono riuniti 28 capolavori di Johannes Vermeer. Il maestro olandese più di ogni altro costruì l’immaginario che nel 17esimo secolo rese celebre la pittura del suo paese: gli interni delle case, i ritratti di donne, i dettagli minuziosi come la cappa di velluto giallo e l’orecchino di perla che tornano in vari quadri.

La mostra aprirà il 10 febbraio e in città c’è anche Tracy Chevalier, la scrittrice del bestseller “La ragazza con l’orecchino di perla”, poi diventando anche un celebre film.

“I suoi quadri creano un mondo che è un privilegio osservare, come se si sollevasse un sipario” dice Chevalier. “Come se cercassimo di attirare l’attenzione di chi è nel quadro senza riuscirci. E allora pensi che quel momento domestico dovesse essere molto speciale”.

“La merlettaia”, “La lattaia”, “La lettera d’amore”, i luminosissimi capolavori sono giunti qui dai molti musei che li ospitano nel mondo, da Berlino a New York a Washington.

“E’ un mistero come Vermeer ottenga questo focus, questa bellezza intensa” dice il direttore del Riiksmuseum Taco Dibbits, “è come un momento in cui il tempo si ferma, e qui ci sono 28 quadri da ammirare”.

Tre quarti dell’intera produzione del pittore che morì a soli quarantatré anni; per esplorare questo meraviglioso incanto non resta che partire per Amsterdam.