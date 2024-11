Telefonata tra Giorgia Meloni e Trump: al centro stabilità e sicurezza globali

Giorgia Meloni ha reso pubblica la conversazione telefonica avuta con Donald Trump, appena eletto presidente degli Stati Uniti.

La telefonata tra Giorgia Meloni e Trump: un impegno per stabilità e sicurezza

In questo dialogo, la premier ha espresso congratulazioni e riaffermato i valori che uniscono Italia e Stati Uniti: un’alleanza strategica e una storica amicizia tra Roma e Washington. Meloni ha condiviso sui social che entrambi si sono impegnati a lavorare insieme sulle principali questioni internazionali, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, con il comune intento di garantire stabilità e sicurezza. La cooperazione rafforzata, anche in ambito europeo, resta uno dei punti cardine del nuovo percorso bilaterale.

La Meloni ha evitato di entrare nel clima delle “tifoserie” politiche, sottolineando come il suo obiettivo principale rimanga la tutela dell’interesse nazionale.

Alcuni osservatori vedono nella sua amicizia con Elon Musk un possibile “ponte” strategico tra Italia e Stati Uniti, rafforzando il ruolo dell’Italia come interlocutore privilegiato in Europa.

Di contro, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso un parere critico, definendo l’elezione di Trump come una “brutta notizia” per Italia ed Europa. Le sue dichiarazioni, intrise di scetticismo, hanno suscitato reazioni, con alcuni che la accusano di rimanere ancorata a visioni di “parte”. La differenza tra un leader e un “tifoso”, secondo gli analisti, risiede proprio nella capacità di andare oltre la bandiera di partito, mantenendo il focus sugli interessi del Paese.