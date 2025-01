Il dramma della detenzione

Cecilia Sala, giornalista italiana, ha recentemente condiviso la sua esperienza di detenzione nel carcere di Evin, in Iran, durante un’intervista a ‘Che tempo che fa’. La sua testimonianza è un racconto straziante di paura e resilienza, che offre uno sguardo profondo su una realtà spesso ignorata. Sala è stata arrestata mentre si trovava in Iran per motivi di lavoro, e la sua detenzione è durata 21 giorni, un periodo segnato da interrogatori incessanti e isolamento.

Interrogatori e isolamento: un’esperienza traumatica

Durante l’intervista, Sala ha descritto gli interrogatori a cui è stata sottoposta, avvenuti quotidianamente nei primi quindici giorni di detenzione. “Mi hanno prelevata nella mia camera d’albergo mentre stavo lavorando”, ha raccontato, evidenziando il momento in cui ha capito di essere stata portata in carcere. La paura e l’incertezza l’hanno accompagnata per tutto il periodo, con la consapevolezza di essere un ostaggio in un contesto geopolitico complesso. La giornalista ha anche parlato dell’isolamento, descritto come il momento più drammatico della sua detenzione, caratterizzato da rumori strazianti provenienti dalle altre celle, che amplificavano il suo senso di vulnerabilità.

Riflessioni su libertà e speranza

Nonostante l’orrore vissuto, Sala ha trovato la forza di pensare alle cose belle della sua vita, un modo per resistere e mantenere viva la speranza. “Ho pensato che prima o poi avrei riavuto tutto”, ha affermato, sottolineando l’importanza della resilienza in situazioni estreme. La sua esperienza, pur dolorosa, è anche un richiamo alla solidarietà per coloro che continuano a essere detenuti senza il supporto di un Paese che li protegga. La giornalista ha concluso la sua testimonianza affermando di non voler tornare in Iran finché la Repubblica Islamica sarà al potere, una dichiarazione che riflette la gravità della situazione politica e sociale del Paese.