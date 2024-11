Un giovane pieno di vita

La vita di Santo Romano, un ragazzo di appena 19 anni, è stata spezzata in un tragico evento che ha scosso la comunità di San Sebastiano al Vesuvio. Ucciso con un colpo di pistola nella notte tra il primo e il 2 novembre, Santo era descritto dalla madre, Filomena De Mare, come un giovane carismatico e intraprendente. “Organizzava sempre qualcosa, non stava mai fermo”, racconta la donna, evidenziando la passione di suo figlio per la vita e le sue numerose attività. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo nella sua famiglia, ma anche tra gli amici e i conoscenti.

Le preoccupazioni di una madre

Filomena non ha mai smesso di preoccuparsi per la sicurezza dei suoi figli. “Ripetevo sempre loro di evitare situazioni pericolose”, confessa, sottolineando l’importanza di restare vigili in un mondo che sembra sempre più insicuro. La madre ha instaurato un gruppo WhatsApp con i suoi figli per rimanere in contatto e ricevere aggiornamenti sulla loro posizione. “Le mamme devono guardare i figli”, afferma, evidenziando la necessità di una comunicazione aperta e costante. La sua esperienza mette in luce le sfide che molti genitori affrontano nel cercare di proteggere i propri figli dalle insidie della vita moderna.

Riflessioni sulla responsabilità genitoriale

La tragedia di Santo ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei genitori nel prevenire comportamenti rischiosi. Filomena ha commentato la lettera dei genitori del 17enne che ha sparato, esprimendo il suo dolore e la sua frustrazione. “Non penso che siano una famiglia distrutta quanto me”, ha dichiarato, evidenziando la differenza tra la sua perdita e quella degli altri. La madre ha sottolineato che i genitori devono essere vigili e pronti a intervenire quando i propri figli si trovano in situazioni pericolose. “Un figlio è di una mamma e non va abbandonato”, afferma con determinazione, richiamando l’attenzione sulla necessità di un’educazione responsabile e attenta.