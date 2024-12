Un omicidio che ha scosso la comunità

La storia di Paola Pettinà, 46 anni, di Sandrigo, in provincia di Vicenza, ha preso piede nei notiziari nazionali dopo l’arresto della donna, accusata di aver ucciso un’anziana di 81 anni, Imelda Stevan. Ma le indagini della procura non si sono fermate qui. Infatti, la Pettinà è ora coinvolta in un’inchiesta che abbraccia non solo un omicidio volontario, ma anche altre tre morti sospette e cinque casi di tentato omicidio. La gravità della situazione ha sollevato interrogativi su come sia possibile che una persona con un passato da commessa e titolare di profumeria possa aver assunto un ruolo così delicato e, al contempo, così pericoloso.

Il profilo della badante

Paola Pettinà si era spacciata per un’operatrice socio-sanitaria, un ruolo che le ha permesso di accedere a persone vulnerabili, affidate alla sua cura. Secondo le indagini, la donna avrebbe somministrato agli anziani dosi massicce di calmanti e sonniferi, approfittando della loro fragilità. Questo comportamento ha portato a una serie di decessi che ora sono sotto la lente d’ingrandimento della giustizia. La comunità è rimasta scioccata nel sapere che una persona di fiducia potesse nascondere un lato così oscuro, sollevando interrogativi sulla selezione e il controllo delle badanti.

Le conseguenze legali e sociali

La posizione di Paola Pettinà si aggrava ulteriormente con l’emergere di nuove prove. Gli inquirenti stanno esaminando i dettagli delle morti sospette e dei tentati omicidi, cercando di ricostruire un quadro complesso di abusi sistematici. Questo caso ha messo in luce la necessità di una maggiore vigilanza e regolamentazione nel settore dell’assistenza agli anziani. Le famiglie, spesso vulnerabili e in cerca di aiuto, devono poter contare su professionisti qualificati e affidabili. La storia di Pettinà è un monito per tutti noi: la fiducia deve essere accompagnata da controlli rigorosi per proteggere i più deboli.