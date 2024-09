La trasmissione di Boccia su Rete4 è momentaneamente sospesa, a causa di presunte restrizioni sul contenuto delle domande.

L'apparizione di Maria Rosaria Boccia nel programma televisivo È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, è in dubbio. Nonostante fosse prevista una intervista completa in diretta, l'imprenditrice di Pompei ha espresso il desiderio di non discutere certi argomenti, mettendo in discussione la sua partecipazione. Attualmente, Boccia si trova negli studi Mediaset, valutando l'opzione di rimandare l'intervista alla settimana prossima o di non partecipare affatto. La decisione finale sulla sua presenza è stata anticipata da Berlinguer all'inizio dello show.

La presenza di Maria Rosaria Boccia all’intervista pianificata questa sera su È sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer, è incerta. Risulta che l’imprenditrice di Pompei ha indicato che non vorrebbe discutere alcuni argomenti, nonostante l’accordo fosse per un’intervista completa in diretta, un’intenzione che il programma continua a sostenere. Secondo il planning, Boccia avrebbe dovuto rispondere alle domande di Berlinguer e successivamente partecipare a un dibattito con altri ospiti presenti nello studio, intervenendo dall’esterno se lo avesse ritenuto opportuno. Dalle ultime informazioni, l’apparizione di Boccia era organizzata a titolo gratuito, senza un compenso per la sua presenza. L’imprenditrice si trova attualmente negli studi Mediaset, in attesa di una decisione finale. Il quesito sulla sua presenza in onda è stato anticipato da Bianca Berlinguer all’inizio dello show. “Poco tempo fa ci ha comunicato che non si sente pronta, desidera fare una pausa e discutere con la nostra redazione, con la proposta di valutare la possibilità di rimandare l’intervista alla prossima settimana”. Alternativamente, ha continuato, potrebbe decidere di non partecipare affatto. Berlinguer ha aggiunto che Boccia “sarebbe dovuta andare in onda per condividere la sua versione dei fatti, e ha affermato che se il ministro non lo farà, lo farà lei. Tuttavia, dobbiamo usare il condizionale, poiché non siamo certi che sarà presente alla mia intervista e risponderà alle domande degli ospiti, in quanto Recentemente ci ha detto che non si sente a suo agio, vuole prenderesi un po’ di tempo e discutere anche con la nostra redazione, con la richiesta di considerare l’opzione di posticipare l’intervista alla prossima settimana”.

Berlinguer ha lasciato aperta la questione, affermando: “Diamo qualche minuto in più per vedere come si sviluppa la situazione. Stiamo aspettando per vedere se Maria Rosaria Boccia deciderà di venire nel nostro studio, oppure se l’evento potrebbe essere rimandato o addirittura non avere luogo”.