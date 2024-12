La visita della first lady Jill Biden in Italia: un incontro con le famiglie ...

La first lady degli Stati Uniti in visita a Catania e Messina per sostenere le famiglie dei militari.

Un viaggio significativo per Jill Biden

La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, si prepara a intraprendere un viaggio in Italia che avrà luogo da domani a mercoledì. Partendo dalla Joint Base Andrews di Washington, D.C., la sua destinazione sarà Catania, un luogo che rappresenta non solo un’importante tappa diplomatica, ma anche un legame personale con le sue radici familiari. Il Consolato Usa di Napoli ha confermato ufficialmente la visita, sottolineando l’importanza di questo evento.

Incontro con le famiglie dei militari

Il 4 dicembre, Jill Biden arriverà alla base militare Nas Sigonella, dove svolgerà un’attività nell’ambito della sua iniziativa “Joining Forces”, dedicata al supporto delle famiglie dei militari e dei veterani. Durante la mattinata, la first lady avrà l’opportunità di incontrare diverse famiglie legate al mondo militare, ascoltando le loro storie e le sfide che affrontano quotidianamente. Questo incontro non solo rappresenta un gesto di solidarietà, ma anche un’importante occasione per rafforzare il legame tra il governo statunitense e le famiglie dei militari.

Un omaggio alle radici familiari

Successivamente, nella tarda mattinata, Jill Biden si dirigerà verso Messina, dove visiterà Gesso, la frazione del comune che ha un significato speciale per lei, poiché qui risiedevano i suoi bisnonni. Questo momento rappresenta un’opportunità per la first lady di connettersi con la sua storia personale e di rendere omaggio alle sue origini italiane. La visita a Gesso non è solo un atto simbolico, ma un modo per celebrare il legame tra gli Stati Uniti e l’Italia, due nazioni unite da una storia condivisa e da legami familiari profondi.

Un itinerario internazionale

Mercoledì pomeriggio, Jill Biden partirà dalla Nas Sigonella con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove proseguirà il suo viaggio. Le tappe successive includeranno il Qatar e la Francia, fino all’8 dicembre. Questo tour internazionale non solo evidenzia l’impegno della first lady nel sostenere le famiglie dei militari, ma anche la sua dedizione a costruire relazioni diplomatiche forti e significative tra gli Stati Uniti e i paesi visitati.