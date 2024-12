La vita e la morte nella giungla urbana di Milano

Un amore spezzato e una vita in pericolo

La storia di Ramy Elgaml, un giovane di Milano, si è tragicamente conclusa in un incidente stradale, ma le sue ultime parole e le circostanze che lo circondano raccontano una realtà ben più complessa. La fidanzata di Ramy ha condiviso un messaggio toccante, rivelando che poco prima di schiantarsi, lui le aveva scritto: “Ti amo”. Questo gesto d’amore, però, è solo la punta dell’iceberg di una vita vissuta in un contesto di paura e violenza.

La movida e la necessità di difesa

In un’intervista a “Dritto e Rovescio”, la ragazza ha parlato dei mille euro trovati addosso a Ramy, spiegando che non erano solo suoi, ma frutto di una serata trascorsa con amici. La movida milanese, infatti, ha un costo elevato, e i giovani si trovano spesso a dover fare i conti con una realtà economica difficile. Ma oltre ai problemi finanziari, c’è un altro aspetto inquietante: la necessità di difendersi. Ramy portava con sé un coltello, non per aggressione, ma per protezione, un gesto che riflette la paura di vivere in una città che può trasformarsi in una giungla.

La paranoia della violenza

La fidanzata di Ramy ha rivelato che la paranoia di lui era scaturita da un episodio violento avvenuto anni prima, quando era stato aggredito. Questo evento ha segnato profondamente la sua vita, portandolo a sentirsi costantemente minacciato. “Milano è come una giungla, non sai cosa ti aspetta”, ha dichiarato, evidenziando come la paura sia diventata parte integrante della vita quotidiana. Anche lei, come molte giovani donne, si sente vulnerabile e costretta a portare un coltello per difendersi. La violenza e la paura di essere aggrediti sono diventate una triste normalità, un tema che merita attenzione e riflessione.