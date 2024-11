Un segnale per la classe lavoratrice

La recente vittoria di Donald Trump alle elezioni ha suscitato reazioni contrastanti in tutto il paese. Secondo il commentatore della CNN Scott Jennings, il risultato rappresenta un chiaro segnale che gli americani della classe lavoratrice sono stanchi dell’attuale amministrazione. Questo sentimento di frustrazione è emerso in modo evidente durante la campagna elettorale, dove molti elettori hanno espresso il desiderio di un cambiamento radicale nelle politiche governative.

Le celebrazioni tra gli sportivi

Tra i sostenitori di Trump, spiccano nomi noti del mondo dello sport. Roger Clemens, leggenda dei New York Yankees, ha festeggiato la vittoria del presidente eletto, esprimendo il suo entusiasmo sui social media. Clemens ha anche lanciato un messaggio provocatorio a coloro che avevano promesso di lasciare gli Stati Uniti in caso di vittoria di Trump, sottolineando che non dovrebbero sentirsi benvenuti. La sua reazione è stata condivisa da altri atleti, come Antonio Brown e Brett Favre, che hanno espresso il loro sostegno per il nuovo presidente.

Il voto popolare e il collegio elettorale

Con 277 voti elettorali a favore di Trump e 226 per Kamala Harris, la vittoria è stata chiara. Inoltre, Trump ha ottenuto un significativo vantaggio anche nel voto popolare, raccogliendo oltre 71,1 milioni di voti contro i 66,2 milioni di Harris. Questo risultato ha confermato la sua popolarità tra gli elettori, in particolare in stati chiave come Pennsylvania e Wisconsin, che hanno contribuito a sigillare la sua vittoria. Anche Mark Cuban, noto imprenditore e proprietario dei Dallas Mavericks, ha riconosciuto il successo di Trump, congratulandosi apertamente con lui.