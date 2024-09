L'accesso alla Camera è stato proibito all'imprenditrice da Sangiuliano-Boccia.

"L'avvocato di Gennaro Sangiuliano, Silverio Sica, è tranquillo riguardo le possibili dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia, sostenendo di non avere timori. Sica è fiducioso nell'onestà del suo assistito e crede che la verità emergerà. Potrebbe esserci una denuncia contro Boccia, ma spetta ai giudici determinare la sua rilevanza penale. Nel frattempo, Boccia è stata bandita da Montecitorio per aver violato la regola delle riprese video non autorizzate."

“Il legale dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, Silverio Sica, ha espresso la sua tranquillità riguardo le possibili dichiarazioni dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, affermando di non avvertire alcun timore. Sica ha visionato le comunicazioni del suo assistito e si dice sicuro della sua onestà, credendo fermamente che prima o poi emergerà la verità. Per Sica, ci sono le premesse per presentare una denuncia contro Boccia, ma sarà compito dei giudici determinarne la rilevanza penale. Nel frattempo, alla donna campana sarà vietato l’accesso a Montecitorio, dopo che questi ha infranto la regola che proibisce di fare riprese video non autorizzate all’interno del palazzo.”