L'addio di Jacinda Ardern: grata per tutto l'amore

Roma, 24 gen. (askanews) – Ultima apparizione pubblica da premier per Jacinda Ardern: la prima ministra neozelandese che ha annunciato le sue dimissioni la settimana scorsa perché, ha detto, non ha più energia. Ardern ha partecipato come da tradizione per i politici alla celebrazione annuale del fondatore del culto Maori di Ratana. Con lei anche il suo successore alla guida del partito laburista e quindi del governo. Chris Hipkins ha denunciato la campagna al vetriolo di cui Ardern è stata oggetto durante il suo mandato, soprattutto sui social. Ma la premier uscente ha commentato brevemente gettando acqua sul fuoco: “Ci sono stati tanti commenti, ma mi dispiacerebbe che il mio addio fosse visto come una critica alla Nuova Zelanda Ho potuto sperimentare amore, empatia, gentilezza negli anni di questo mio incarico. E’ stata la maggior parte della mia esperienza e me ne vado con molta gratitudine per aver avuto questo ruolo per diversi anni”. Ardern ha detto di aver suggerito al suo successore di “essere se stesso”. Chris Hipkins, 44 anni, ha già annunciato che intende tenere la sua famiglia lontano dai riflettori, e che la sua vicepremier sarà la prima di etnia Pasifika, popolo indigeno delle isole del Pacifico. La sua nomina deve essere formalmente ratificata da Carlo III, re del Regno Unito e capo dello Stato in quanto leader del Commonwealth.

