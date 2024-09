Lady Gaga ha rivelato di essere impegnata sentimentalmente con Micheal Polansky. Ha detto che lui le ha proposto il fidanzamento il primo aprile e inizialmente pensava fosse uno scherzo.

Lady Gaga ha confermato la notizia: “Mi sto fidanzando con Michael Polansky, ha fatto la proposta il primo aprile e ho pensato fosse uno scherzo”. Quindici anni dopo aver scritto “Alejandro”, la popstar è pronta a convolare a nozze con il suo grande amore. Lei stessa ha confermato i sospetti che circolavano, spiegando come si è sviluppata la proposta di matrimonio. L’illustre imprenditore e filantropo Michael Polansky le ha effettivamente proposto di sposarlo. Quel pezzo di gioielleria che è stato notato al dito della star internazionale Lady Gaga è un vero e proprio anello di fidanzamento. Stefani Germanotta ha finalmente confermato il fidanzamento, rivelando durante un’intervista i dettagli su quel momento romantico. Il matrimonio tra Gaga e Michael è alle porte: lui le ha proposto matrimonio il primo aprile e lei ha creduto fosse uno scherzo. Doveva restare un segreto, ma il diamante che indossa non è passato inosservato quando la cantante è apparsa a Parigi per le Olimpiadi. Polansky è al suo fianco da oltre quattro anni e ha fatto la proposta di matrimonio la primavera scorsa. “Mi ha proposto matrimonio il primo aprile e pensavo stesse scherzando”, ha detto la superstar alla BBC. “Volevo tenere il tutto segreto, ma durante le Olimpiadi, abbiamo salutato il Primo Ministro francese e sono stata ripresa in video mentre dicevo: ‘Questo è il mio fidanzato'”. Quindi, come la stampa aveva già supposto, è stata la cantante a rivelare inconsciamente la notizia e non è riuscita a nascondere la sua felicità.

Stefani Germanotta ha affrontato un lungo cammino in termini di vita sentimentale, ma adesso è pronta a indossare il vestito da sposa e, forse, a ingrandire la famiglia. Secondo quanto riportato da The Sun, infatti, uno dei desideri comuni della coppia è l’espansione della famiglia. La pandemia sembra avere rafforzato il loro legame, dato che molti riportano che hanno passato insieme il periodo di lockdown a Miami, nella residenza di lui. In seguito, ha confessato che i suoi cani e il suo partner rappresentano tutto ciò che ha nella vita.