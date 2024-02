Lampedusa: Lombardo (Federalberghi), 'dispiace che i Berlusconi lascino l'isola'**

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – "Ci dispiace che la famiglia Berlusconi abbia lasciato l'isola di Lampedusa vendendo la villa acquistata nel 2011. Però siamo felici che un professionista abbia voluto comprarla facendo un investimento sull'isola". A dirlo all'Adnkronos è Giandamiano Lombardo, il Presidente di Federalberghi delle isole Pelagie che commenta così la vendita di Villa "Baia della Luna” a Cala Frances, 9,5 vani per un totale di 254 mq più giardino che affacciano sul mare e che Berlusconi aveva comprato nel 2011 quando era presidente del Consiglio. La trattativa riservata, come si apprende, è stata conclusa nelle scorse settimane e a comprare l'immobile sarebbe stato l'economista Gianni Profita, 63 anni, nato a Acquaviva Platani (Caltanissetta), rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma.

L'esperto in management del settore dell'industria multimediale e audiovisiva avrebbe pagato la villa circa 3 milioni di euro mentre Berlusconi l'aveva comprata per un milione e mezzo di euro. "Sembrerebbe che la famiglia abbia voluto lasciare l'isola – dice ancora – però è un fatto positivo che l'acquirente abbia investito un capitale nella nostra isola".

Poi aggiunge: "All'epoca, Berlusconi la comprò ritenendola quasi uno spot pubblicitario… quando c'era l'emergenza sbarchi durante il suo governo". "Però, evidentemente la vendita dell'immobile rientra in una strategia dei suoi eredi dopo la morte del padre".

"Nell'immaginario collettivo è come se qualcuno volesse abbandonare l'isola andando via da Lampedusa. Però è anche vero che la famiglia Berlusconi non ha una lunga storia con le Pelagie, così come invece avviene con la Sardegna".

"Negli anni la villa è stata utilizzata a tratti dai figli e dal fratello di Silvio Berlusconi – aggiunge – Pensavamo che la vendessero subito, invece hanno aspettato più di 10 anni". Apprezziamo la scelta del nuovo proprietario – conclude Lombardo – questo vuol dire che Lampedusa attrae sempre interessi. Questo professionista ha fatto un investimento importante".