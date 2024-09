L'apparecchio che si era perso sull'Appennino a Modena è stato ritrovato. Purtroppo, tutte le tre persone presenti all'interno sono decedute.

Dopo una ricerca di tre giorni, è stato trovato l’aeromobile perso nell’Appennino all’interno del comune di Fivizzano in Toscana, esattamente in una zona crinale, non molto lontano dal confine con l’Emilia-Romagna. Il ritrovamento è avvenuto martedì mattina (17 settembre), da quando l’aereo turistico aveva iniziato il suo viaggio da Pavullo, Modena. A bordo dell’aereo biposto erano presenti tre cittadini francesi, che sono purtroppo deceduti. Nonostante il ritrovamento, le operazioni di salvataggio non sono ancora finite. È stato il team del Soccorso Alpino a trovare il velivolo. Intorno alle 18 del giorno del ritrovamento, gli esperti del Soccorso alpino e speleologico toscano hanno individuato dei rottami che potrebbero appartenere all’aereo scomparso martedì pomeriggio. L’Aeronautica militare ha avuto il compito di coordinare tutte le attività di ricerca aeree.