Tragedia a l’Aquila, presso l’aeroporto dei Parchi di Preturo. Qui doveva svolgersi l’Air Show ma un pilota è stato investito da un mezzo pesante ed è morto sul colpo, così la manifestazione è stata annullata. Le forze dell’ordine stanno accertando quanto accaduto.

Pilota morto a l’Aquila

Durante la prima giornata dell’Air Show all’aeroporto dei Parchi di Preturo, frazione a ovest dell’Aquila, un pilota è morto investito da un mezzo pesante che stava facendo manovra.

Si tratta del co-pilota dell’elisoccorso del 118, di 41 anni. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Stando alle prime informazioni, sembra che l’uomo sia stato travolto da un’autocisterna adibita al rifornimento dei velivoli, che stava facendo manovra sulla pista aeroportuale.

Probabilmente, il luogo dell’incidente è un angolo cieco dove la visibilità dagli specchietti è minima.

Pilota morto a l’Aquila: manifestazione annullata

In seguito a questo dramma, la manifestazione è stata annullata, sebbene gli stand siano rimasti allestiti per il pubblico.

Nella giornata di domenica era in previsione la giornata finale dello show ma gli organizzatori devono ancora decidere il da farsi.

“Sono rammaricato. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico” ha dichiarato il responsabile del servizio 118 Asl 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Gino Bianchi.

I carabinieri continuano a lavorare per chiarire la dinamica e per questo motivo, stanno ascoltando le testimonianze di chi era presente in quel momento, in primis, il guidatore del mezzo pesante.