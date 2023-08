Doveva essere una domenica di festa e allegria lo scorso 13 agosto, quando l’atmosfera gioiosa e piena di emozione tra gli spettatori è stata smorzata da un inaspettato incidente: un aereo in esibizione si è schiantato nel corso della 25esima edizione dell’air show Thunder Over Michigan al Willow Run Airport a Ypsilanti, cittadina alla periferia di Detroit (USA). Il jet andato distrutto era un MiG-23UB russo. Come informa Rai News, fortunatamente pilota e navigatore si sono lanciati riuscendo a salvarsi dallo schianto dell’aereo. In seguito alla caduta si è creata un’immensa nube di fumo nero che ha gettato nel panico la folla presente. Il Thunder Over Michigan è uno dei principali spettacoli aerei degli Stati Uniti.

Video of plane crashing at the Thunder Over Michigan Air Show and pilots parachuting. Hoping everyone is ok. #thunderovermichigan pic.twitter.com/RtAAjw7OVV — Dan Phillips (@danphillips46) August 13, 2023

Aereo si schianta durante air show: salvi i 2 piloti

Due piloti sono stati espulsi dall’aereo da caccia MiG-23UB a mezz’aria all’aeroporto di Willow Run alle 16:15 di domenica 13 agosto. Il jet si è schiantato contro veicoli non occupati nel parcheggio del Waverly on the Lake Apartments a Van Buren Township. Non ci sono stati feriti, ha detto l’autorità aeroportuale.

Le dichiarazioni di una testimone

Marsha Bogardus stava guardando lo spettacolo con i suoi figli sul lago Belleville e ha catturato la scena in un video. Bogardus ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da The Detroit News: “Abbiamo sentito questi enormi boom. Ho iniziato a registrare e ho visto i due piloti eiettarsi. Ha spaventato i miei figli e tutti stavano andando fuori di testa. È caduto come un proiettile dritto vicino a un complesso di appartamenti in cui viviamo”.