Ennesima tragedia negli Stati Uniti legata all’uso delle armi da fuoco: questa volta il dramma si è consumato nel corso di un concerto punk rock nella città di Minneapolis.

Sparatoria a Minneapolis durante un concerto: un morto e 6 feriti

Una persona di 30 anni è morta e altre sei sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta nel corso di un live rock che si è tenuto lo scorso 11 agosto in un cortile di Minneapolis, come riportato dalla Associated Press.

Stando alle prime ricostruzioni, il dipartimento di polizia della città USA si sarebbe messo alla ricerca di due soggetti responsabili del gesto, attualmente in fuga. Secondo quanto dichiarato dal capo della polizia di Minneapolis Brian O’Hara, sembra che sul posto ci fosse almeno una persona intenzionalmente presa di mira da un tiratore. Ecco le dichiarazioni del poliziotto alla stampa:

Crediamo che una delle persone sia stata presa di mira da un tiratore. Sappiamo che due sospetti sono scappati dalla scena del crimine, ma non possiamo però confermare che ci fossero due tiratori.

Il racconto di un testimone

Tutto è accaduto presso il DIY Nudieland. Quinn McClurg, uno dei testimoni della sparatoria, ha raccontato a MPR News: