Sei morti, di cui 2 bambini. Un’intera famiglia sterminata e la loro casa in fiamme. È questo il tragico bilancio di una sparatoria negli Stati Uniti, nella contea di Marion, avvenuta giovedì 15 giugno intorno alle ore 20. Un fatto brutto che ha riportato per un po’ la mente alla orribile strage di mormoni avvenuta in Messico nel 2019. A distanza di qualche ora prende piede l’ipotesi che si sia trattato di un caso di omicidio-suicidio.

Sparatoria Usa: sterminata una famiglia

“È stata una delle cose più orribili mai viste nei miei 43 anni in Polizia”. Queste le dichiarazioni sconcertanti rilasciate dallo sceriffo del Marion tra i primi ad assistere alla scena del crimine insieme ai suoi poliziotti.

Quello che resta dell’abitazione in stile americano si trova al confine con la contea di Sequatchie. Le forze dell’ordine sono accorse dopo l’allerta lanciata da vicini e residenti del quartiere, che hanno udito colpi di arma da fuoco. Le loro testimonianze sono state raccolte dalla tv locale Channel 9. Spari e vetri rotti, poi le fiamme che hanno avvolto l’appartamento, al punto da rendere complicato l’ingresso delle forze dell’ordine.

All’interno i corpi di una madre, dei suoi bambini, della loro nonna, e altri due adulti, tra cui l’uomo che avrebbe sparato prima ai suoi familiari, poi avrebbe dato fuoco all’appartamento, infine avrebbe rivolto l’arma contro sé stesso. Due delle sei vittime sarebbero morte per inalazione da monossido di carbonio.

I medici di Nashville stanno effettuando l’autopsia sui corpi per far luce sulle modalità del crimine.

In America ci sono più armi che persone

L’emittente locale WSMV 4, affiliata alla NBC, ha riportato le rassicurazioni del Tennessee Bureau of Investigation, secondo cui il responsabile e tra le vittime, pertanto non rimane alcuna minaccia per la comunità. La vera grande minaccia in America resta la facilità di accesso e di acquisto delle armi. Secondo l’Istituto Ispi, negli ultimi anni i cittadini americani in possesso di un’arma da fuoco sono aumentati. Il 3% della popolazione ha acquistato un’arma per la prima volta nel 2021. Negli Stati Uniti ci sarebbero quasi 400 milioni di armi in circolazione su una popolazione di 330 milioni.