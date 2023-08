L’estate 2023 verrà a lungo ricordata, purtroppo, anche per una serie di devastanti incendi che hanno colpito diverse aree del mondo: prima l’Italia, poi la Grecia, e poi ancora le isole Hawaii negli Stati Uniti, che da giorni si stanno ritrovando ad affrontare una gravissima emergenza sul loro territorio.

Ora dopo ora le autorità locali aggiornano il bilancio dei roghi che stanno radendo al suolo diverse aree dell’isola di Maui e che sono stati purtroppo in grado di uccidere al momento almeno 80 persone che non sono riuscite a mettersi in salvo dalle fiamme, oltre a molti animali che abitavano nelle aree interessate.

Inoltre, secondo quanto riportato dal governatore dell’arcipelago Josh Green “senza dubbio ci saranno altri morti”. Qui alcune delle immagini più impressionanti arrivate in queste ore dalle Hawaii.



The death toll in #Hawaii has risen to 53 after the fires that have engulfed much of #Maui. More than 1,500 buildings have been destroyed. That’s the highest death toll from a natural disaster on the island since 1960.

How many casualties does it take to realize that climate… pic.twitter.com/gngYf14xhp

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) August 11, 2023