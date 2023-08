Gli incendi sulla costa occidentale dell’sola di Maui, alimentati da forti venti di un uragano non lontano dalla zona, sono divampati martedì e si sono rapidamente estesi cogliendo molti abitanti di sorpresa.

Leggi anche: https://www.notizie.it/trovati-i-corpi-senza-vita-dei-due-dispersi-nel-lago-ceresio/

Le parole del governatore

“Ci sono circa un migliaio di persone disperse, questo non significa che siano morte, ma visto che non riusciamo a contattarle non possiamo saperlo“, questo è quanto affermato dal governatore delle Hawaii, Josh Green, sottolineando che le squadre di soccorso stanno avendo difficoltà a rintracciare centinaia di persone nell’isola di Maui, devastata dagli incendi. “Non è semplice farlo: non c’è elettricità, non c’è internet, linne telefoniche, radio” ha proseguito Green. Il bilancio delle vittime accertate è di 55 morti ma, ha ammesso il governatore, che ancora non si sa quale sia la vera portata.

I soccorsi e le condizioni meteo

Mentre i vigili del fuoco continuano a lottare per spegnere gli incendi, il servizio meteorologico nazionale di Honolulu ha previsto una graduale diminuzione dei venti nella giornata di oggi e per tutto il fine settimana, cosa che, si spera, possa aiutare nelle operazioni di spegnimento e soccorso.

Intanto 14mila turisti hanno lasciato l’isola di Maui, altrettante sono quelle pronte a partire nelle prossime ore per lasciare la località devastata dagli incendi.

Leggi anche: https://www.notizie.it/india-uomo-63-cucchiai-stomaco-sue-condizioni/