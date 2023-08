Un uomo, in India, ha mangiato 63 cucchiai, per un anno, e i medici hanno dovuto operarlo d’urgenza per liberare il suo stomaco.

India, uomo con 63 cucchiai nello stomaco: le sue condizioni

Un uomo aveva mangiato cucchiai per un anno e i medici hanno dovuto operarlo d’urgenza per liberare il suo stomaco. Il fatto è accaduto nell’Uttar Pradesh, in India, come riportato da Il Corriere della Sera. A raccontare l’episodio è stata l’equipe del dottor Rakesh Khuran, che ha condotto l’intervento dalla durata di due ore. Questa strana alimentazione è dovuta al picacismo. L’uomo in questione ha 32 anni ed è arrivato di corsa all’ospedale in preda a dolori lancinanti, con 63 cucchiai nello stomaco. I chirurghi hanno individuato le posate e le hanno estratte praticando numerose incisioni, con un’operazione di due ore. L’uomo era riuscito ad ingerire i cucchiai togliendo l’ovale e ingoiando solo i manici, per un anno intero. Ha rischiato la vita e si trova in terapia intensiva. La sua famiglia ha raccontato che si sarebbe nutrito di cucchiai mentre era in cura in un centro per la tossicodipendenza.

Uomo con 63 cucchiai nello stomaco: il picacismo

Secondo i medici l’uomo soffriva di picacismo. Si tratta di un’alterazione del senso del gusto per cui sono considerate appetibili delle sostanze non commestibili. Il disturbo, tra i disturbi mentali, non è per niente raro. Il Messaggero ha svelato che c’è un precedente, un paziente in Egitto arrivato in ospedale con un telefono cellulare nello stomaco.