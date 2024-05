Canale5, I Viaggi del Cuore con San Francesco e S. Antonio

Roma, 16 mag. (askanews) – Prendendo spunto dall’ultimo libro di don Davide Banzato “I miei viaggi del cuore” edito da san Paolo, i prossimi due viaggi saranno dedicati a tre grandi santi francescani: la prima puntata domenica 19 maggio sarà dedicata a san Francesco, fondatore del francescanesimo, e a sant’Antonio di Padova, grande teologo, taumaturgo e predicatore; mentre la puntata del 26 maggio sarà interamente dedicata a san Pio da Pietrelcina.

Il primo viaggio ripercorrerà la storia e l’attualità del messaggio di san Francesco d’Assisi e di sant’Antonio andando nei luoghi da loro vissuti.

In questo viaggio ci saranno diversi interventi tra i quali quelli il teologo francescano – portavoce e direttore della Sala Stampa della Basilica di San Francesco – padre Giulio Cesareo, lo scrittore Matteo De Benedittis che ha scritto il romanzo su san Francesco “Come allodole di notte” per le Edizioni San Paolo, la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo. I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.